Прямой эфир

В Беларуси создадут новые деревообрабатывающие производства

29 июня 2010 14:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
О работе лесной отрасли говорили сегодня в Правительстве.

На новых предприятиях будут выпускать сухие и строганые пиломатериалы. Отходы будут перерабатывать здесь же, на базе цехов. 28 производств будут выпускать топливные гранулы, брикеты и колотые дрова.

Также министры рассмотрели новую программу развития лесной отрасли на ближайшие пять лет. Документ предполагает навести порядок в лесах, усилить контроль за выполнением законодательства, а также улучшить производство в этой отрасли.

Таким образом, к 2015 году объемы заготовки древесины в нашей стране должны подрасти на миллион кубометров.

Михаил Амельянович, министр лесного хозяйства Республики Беларусь:
В ближайшие пять лет планируется направить 317 миллиардов рублей на приобретение новой техники. Будут внедрены новые производственные технологии. Экономическая эффективность составит 17 тыс. рублей на 1 куб. м. заготовки древесины.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
29 июня 2010 14:33

Компания «Франк Мюллер» вложит в предприятие «Луч» более 10 миллионов долларов

Лукашенко – CNN: Прохладные отношения не мешают американцам инвестировать в экономику Беларуси
29 июня 2010 14:17

Лукашенко – CNN: Прохладные отношения не мешают американцам инвестировать в экономику Беларуси

29 июня 2010 11:14

Особое внимание в сотрудничества Беларуси и Китая будет уделено созданию мощных промышленных зон