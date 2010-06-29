В Беларуси создадут новые деревообрабатывающие производства

О работе лесной отрасли говорили сегодня в Правительстве.

На новых предприятиях будут выпускать сухие и строганые пиломатериалы. Отходы будут перерабатывать здесь же, на базе цехов. 28 производств будут выпускать топливные гранулы, брикеты и колотые дрова.

Также министры рассмотрели новую программу развития лесной отрасли на ближайшие пять лет. Документ предполагает навести порядок в лесах, усилить контроль за выполнением законодательства, а также улучшить производство в этой отрасли.

Таким образом, к 2015 году объемы заготовки древесины в нашей стране должны подрасти на миллион кубометров.

Михаил Амельянович, министр лесного хозяйства Республики Беларусь:

В ближайшие пять лет планируется направить 317 миллиардов рублей на приобретение новой техники. Будут внедрены новые производственные технологии. Экономическая эффективность составит 17 тыс. рублей на 1 куб. м. заготовки древесины.