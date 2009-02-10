В Беларуси сокращается сфера ценового регулирования

Речь идет о новых товарах и услугах, за исключением медицинских. Соответствующий указ подписал Президент.

А вот госрегулирование цен на социальнозначимые товары – хлеб, молоко – сохранится. Что же касается лекарств, то не исключено и расширение государственного формирования цен в этой сфере.

За год в комитете экономики Минского горисполкома до 70 тысяч ценников на новинки утверждали. Из ряда курьезов – определяли сколько стоит собачке золотой зуб вставить, либо во сколько оценить услуги друга, который без суда рассудит тех кто в ссоре. Теперь сам предприниматель в праве на все им произведенное цены устанавливать. Причем игроки рынка получат одинаковые возможности.

В Министерстве экономики изменения в законодательстве – иначе как очередной шаг по либерализации экономики не называют. Цены отпущены в свободный полет? Нет. Все будет регулировать рынок. Указ, который освободил порядок ценообразования, оставляет право контролировать стоимость товаров и услуг. Необоснованные завышения – будут караться. Либерализация цен никак не коснется социально значимых товаров. Сфера свободной конкуренции становится шире, ровно как и наши возможности.