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В Беларуси сохраняются положительные тенденции в развитии экономики

11 июня 2009 14:10
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О работе отрасли за пять месяцев года Президенту страны доложил премьер министр.

Сергей Сидорский  констатировал, что  в мае  достигнут рост валового внутреннего продукта, а инфляция снизилась до трёх десятых процента. Белорусские товаропроизводители активно ведут поиск новых рынков сбыта. Отечественный –  стабилен.

Главе государства также доложено о ходе создания таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. И накануне завтрашнего визита в Украину премьер-министра Беларуси определены позиции переговоров с руководством Украины. Также Сергей Сидорский сегодня сообщил о решении Международного валютного фонда выделить Беларуси дополнительный кредит в миллиард долларов.

 

# Экономика

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