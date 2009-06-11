В Беларуси сохраняются положительные тенденции в развитии экономики

О работе отрасли за пять месяцев года Президенту страны доложил премьер министр.

Сергей Сидорский констатировал, что в мае достигнут рост валового внутреннего продукта, а инфляция снизилась до трёх десятых процента. Белорусские товаропроизводители активно ведут поиск новых рынков сбыта. Отечественный – стабилен.

Главе государства также доложено о ходе создания таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. И накануне завтрашнего визита в Украину премьер-министра Беларуси определены позиции переговоров с руководством Украины. Также Сергей Сидорский сегодня сообщил о решении Международного валютного фонда выделить Беларуси дополнительный кредит в миллиард долларов.