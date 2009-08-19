В Беларуси собрали урожай тропических фруктов

В Гродненской области без особых проблем выращивают бананы и ананасы.

В теплицах Лидского ЖКХ эксперимент по выращиванию тропических растений начали несколько лет назад. Теперь пожинают первые плоды. Тропические растения по вкусовым качествам ничуть не хуже заморских, да и особых условий для них не требуется. Растут как местные томаты и огурцы.

Выращивать тропические фрукты в теплице лидские коммунальщики начали несколько лет назад. Сначала только уверяли,что в Беларуси это возможно, а на грядках проводили всё свободное время. Результаты же превзошли все ожидания.

Сегодня в теплицах несколько десятков тропических растений. Кофе, лимоны, арбузы, бананы, ананасы и даже редкая телентия.

Выгода от выращенной экзотики очевидна. По словам работников ЖКХ, в республиканскую программу импортозамещения их уже можно включать.