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В Беларуси собрали урожай тропических фруктов

19 августа 2009 17:13
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В Гродненской области без особых проблем выращивают бананы и ананасы.

В  теплицах Лидского ЖКХ эксперимент по выращиванию тропических растений начали несколько лет назад. Теперь пожинают первые плоды. Тропические растения по вкусовым качествам ничуть не хуже заморских, да и особых условий для них не требуется. Растут как местные томаты и огурцы.

Выращивать тропические фрукты  в теплице лидские коммунальщики начали несколько лет назад. Сначала только уверяли,что в Беларуси это возможно, а на грядках проводили всё свободное время. Результаты же превзошли все ожидания.

Сегодня в теплицах несколько десятков тропических растений. Кофе, лимоны, арбузы, бананы, ананасы и даже редкая телентия.

Выгода от выращенной экзотики очевидна. По словам работников ЖКХ, в республиканскую программу импортозамещения их уже можно включать.

# Экономика

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