В Беларуси собрали троллейбус будущего (ФОТО+ВИДЕО)

Он не бьется током и внешне напоминает автобус. Его уже окрестили электромобилем.

Машина с автономным ходом сегодня впервые выехала на трассу. После тест-драйва, белорусской разработкой заинтересовалась Словакия, иностранцы готовы заказать двадцать беспроводных троллейбусов.

Троллейбус с кузовом от автобуса, МАЗ 203-го, на выставке в Москве назвали лучшим прошлого года. Чтобы не растерять лавры, и сделать превосходное совершенным, белорусские конструкторы решили взорвать транспортный рынок: к победной модели добавили опцию автономного хода. Так обычный троллейбус стал электромобилем — временно.

Владимир Андреевич, уже трижды из смолевичских просторов выруливал на минские. 12-тонная машина на дороге идет налегке — рога не мешают. С лихвой объезжает аварии, не стоит в пробках. А главное — пассажиров не бьет током — проверено.

После тест-драйва, белорусский электромобиль заметили иностранцы. Маршрут беспроводного троллейбуса тут же расписали — по дням. Послезавтра машина поедет на выставку в Польшу, а через неделю возьмет курс на Словакию. Последняя уже готова купить двадцать машин. Румыния же уже полгода назад обкатала новинку. В России подобные троллейбусы тоже есть, но они в три раза дороже. Поэтому белорусский аналог за рубежом сейчас нарасхват.

Пока троллейбус покоряет зарубежье, наши разработчики вышли на новые рубежи. Экскаватор-погрузчик — очередное ноу-хау, за которым уже охотятся чехи и поляки.



































