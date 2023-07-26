В Беларуси собрали первый миллион тонн зерна колосовых культур

Ключевые аспекты, акценты на проблемных моментах и недостатках – все это прозвучало не так давно на селекторном совещании по вопросам уборочной, которое провел Александр Лукашенко.

Жатва, как и прежде, – вопрос первоочередной, основа продовольственной безопасности, экономика Беларуси и благосостояние наших граждан. Собирать достойные урожаи сельхозпредприятиям под силу, агропромышленному комплексу государство помогает колоссально. Но не все зависит от хлеборобов, когда вмешивается погода. Вместе с тем прогноз на валовой сбор зерна (включая рапс, кукурузу, сурепицу) превышает 9 миллионов тонн. Это то, что еще нужно собрать без потерь и направить в хранилища.

О том, что по темпам кампания не буксует, говорит статистика: в 2022 году первый миллион тонн зерна собрали 28 июля, обработав на тот момент 11,5 % площади. В 2021-м знаковое событие было 23 июля, в 2020-м – 25-го числа. Ну а, например, в 2017 году, когда метеорологические условия тоже были вовсе не из простых, 2 августа.