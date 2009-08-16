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В Беларуси собрали хлеб более чем с 70% площадей

16 августа 2009 16:35
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Уборочная кампания в Беларуси вышла на финишную прямую.

К концу сегодняшнего дня намолот зерна преодолеет отметку в 6 с половиной миллионов тонн. Пока на счету аграриев уже свыше 6-ти миллионов трёхсот шестидесяти тонн зерна нового урожая. В лидерах по-прежнему столичный регион. По миллиону тонн уже имеют в своём активе Гродненская и Брестская области. К этому показателю приближаются и на Гомельщине. И хотя прошедшие на минувшей неделе дожди замедлили темпы работ, сроки окончания уборки затянутся не должны. Полностью убрать урожай хлеборобы планируют в течении этой недели.

# Экономика

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