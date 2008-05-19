В Беларуси снижена налоговая нагрузка на владельцев придорожного сервиса

Это предусмотрено указом главы государства, который направлен на создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма и вступает в силу со дня его официального опубликования.

То, что в транзитной республике не развит придорожный сервис – это не просто нонсенс, но и огромные суммы, так и не поступившие в республиканский бюджет. Потому в ближайший год частный капитал всеми силами будут привлекать в сферу услуг. Наиболее действенный механизм, как всегда – снижение налоговой нагрузки.



Указ главы государства на 2 года освобождает от налога на недвижимость вновь прибывших владельцев придорожных кафе, гостиниц и АЗС, а на целую пятилетку они могут забыть об уплате подоходного и налога на прибыль. Местным же Советам депутатов и банкам поручено всячески приветствовать частную инициативу: снижать ставки сборов за землю и предоставлять кредиты на выгодных для предпринимателей условиях.



Качественный придорожный сервис – это не только вопрос имиджа республики. Большие надежды возлагаются здесь и на развитие въездного туризма. Чтобы пребывание в синеокой не превратилось для иностранцев в сплошной пикник на обочине.