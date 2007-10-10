В Беларуси снижается объем импортного зерна

В нынешнем году Беларусь импортирует 70 тысяч тонн зерна. Это на 30 тысяч тонн меньше, чем планировалось. Зерно для хлебопечения наша страна закупит в Казахстане, где самые приемлемые цены. Снижение импорта связано также с тем, что в нынешнем году в стране вполне достаточно собственного качественного зерна, пригодного для выработки муки. В настоящее время в Беларуси действует новый стандарт на муку, согласно которому вырабатывается 18 марок в зависимости от содержания клейковины. Мука с высоким ее содержанием будет применяться, как и прежде, в качестве улучшителя при производстве хлебобулочных изделий.