В Беларуси снижается объем импортного зерна
В нынешнем году Беларусь импортирует 70 тысяч тонн зерна. Это на 30 тысяч тонн меньше, чем планировалось.
Зерно для хлебопечения наша страна закупит в Казахстане, где самые приемлемые цены.
Снижение импорта связано также с тем, что в нынешнем году в стране вполне достаточно собственного качественного зерна, пригодного для выработки муки.
В настоящее время в Беларуси действует новый стандарт на муку, согласно которому вырабатывается 18 марок в зависимости от содержания клейковины. Мука с высоким ее содержанием будет применяться, как и прежде, в качестве улучшителя при производстве хлебобулочных изделий.