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В Беларуси с визитом губернатор Ярославской области

12 декабря 2006 08:13
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Во время визита губернатора этого российского региона Анатолия Лисицина в нашу страну будут обсуждаться вопросы увеличения поставок продукции белорусского машиностроения и строительных материалов в Ярославскую область.12 декабря в ходе встречи планируется обсудить вопросы реализации программы Союзного государства Беларуси и России "Развитие дизельного автомобилестроения на период до 2008 года". Стороны намерены создать совместное производство автомобильной техники. Оно будет отвечать международным современным и перспективным требованиям по экологии, экономичности, безопасности и надежности.
# Экономика

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