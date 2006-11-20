В Беларуси с визитом - делегация Волгоградской области

Нашу страну с этим российским регионом связывает тесное сотрудничество. Товарооборот за 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился более чем на 60% и составил почти 104 миллиона долларов.

В программе пребывания российской делегации под руководством главы региона Николая Максюты - ряд официальных встреч с руководством Беларуси. Гости намерены побывать в концерне "Белнефтехим" и на "Беларуськалии". Особое внимание уделят вопросам развития взаимовыгодного двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В частности, планируется обсудить возможность нашего участия в строительстве на территории Волгоградской области горнодобывающего комплекса по добыче калийных солей, в том числе вопросы взаимного сотрудничества при их добыче калийных солей.

Отметим, что Беларусь с этим российским регионом связывает тесное сотрудничество. Товарооборот между ними за 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился более чем на 60% и составил почти 104 миллиона долларов.