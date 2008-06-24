В Беларуси с визитом делегация сирийских бизнесменов

В Минск приехали представители около 30-ти компаний и организаций этой страны. Бизнесмены обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы развития экономических отношений между двумя странами. В числе основных задач – создание зоны свободной торговли между Сирией и Беларусью. Решение о ее формировании уже принято, проект практически готов. Осталось лишь установить некоторые таможенные нормативы, которые будут действовать на территории этой зоны. Перед участниками сегодняшнего совета стоит не простая задача – активизировать торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами в различных сферах бизнеса.