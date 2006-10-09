В Беларуси с рабочим визитом находится делегация банковских кругов Республики Куба

9 октября в Минске состоялась встреча председателя правления Национального банка нашей страны Петра Прокоповича с первым вице-президентом Центрального банка Кубы. Также в ходе двухдневного визита гости с острова Свободы проведут переговоры в крупнейших банках Беларуси и посетят Минский автомобильный завод. Отметим, что в последние годы товарооборот Беларуси с одним из самых активных членов движения неприсоединения постоянно растет. Стороны намерены расширять сотрудничество в банковской сфере. В ближайшее время партнерам предстоит выработать взаимоприемлемые механизмы расчетов за поставки продукции белорусских предприятий.