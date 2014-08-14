В Беларуси с рабочим визитом делегация российского «АвтоВАЗа»

Новости Беларуси. Беларусь и Россия планируют расширить сотрудничество в сфере автопрома. С рабочим визитом в Минске находится делегация во главе с руководителем «Автоваза» Бу Андерссоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейший российский производитель легковых машин рассчитывает увеличить свою долю на нашем рынке с 6% до 10%. А Беларусь может нарастить поставки авто-компонентов.

Впрочем, как отметили 14 августа в правительстве, интерес взаимный.

Российская делегация уже посетила производство БАТЭ.