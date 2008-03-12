В Беларуси с каждым годом увеличиваются объемы заготовок дикорастущих ягод

Однако больше половина продукции идет на экспорт - в Польшу и Литву. У соседей есть все необходимое оборудование для лазерной очисткой и калибровки.

Обработанные ягоды перепродаются во Францию, Швецию и Германию. В то же время насыщенный европейский рынок приходит со своим предложением к белорусам - с замороженными ягодами и фруктовыми чаями.

На диком рынке свои правила игры. Черника, клюква, рябина красная - ценные ягоды растут на родной земле тоннами. И объемы заготовок дикорастущей продукции с каждым годом увеличиваются. Урожай за прошлый год - рекордный. Только отправили на белорусские предприятия меньше 30% от всего объема заготовок, эти ягоды пошли на варенье, джемы и соки, а две трети ягодного изобилия закупили поляки и литовцы.

Это уже не цветочки. Если белорусские ягоды вкушают европейцы, то белорусские грибы по порочному кругу возвращаются на родину - только в импортной упаковке. Закупать белорусские дикоросты планировали в 2002 году представители чешской компании. Они пять лет продают на нашем рынке травяные лекарственные сборы, но в перечне наименований их продукции - есть и чаи с черноплодной рябиной, шиповником, черникой, смородиной. Такое богатство растет в Беларуси с лихвой. Почему не покупать живые витамины и не производить смеси для напитков и продавать их прямо в Беларуси?

Фруктовые чаи - свободная ниша в Беларуси. Прилавки магазинов завалены тонизирующими напитками. Только импортными. Белорусы уже сделали прорыв. Больше года назад в Минске начали производство белорусского чая. Симбиоз современных технологий и старых древних секретов бабушек-шептух. Фруктовые добавки - следующий шаг в развитии чайной отрасли в Беларуси. На фабрике уже высадили гектар смородины, черноплодной рябины. Так что есть еще порох в пороховницах и ягоды в изобилии.

