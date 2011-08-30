В Беларуси с 31 августа предельные максимальные отпускные цены на свинину и говядину повышаются на 10%.

Данное решение содержится в постановлении Минэкономики N139 от 26 августа. Предельная максимальная отпускная цена на свинину потушную первой и второй категории составляет Br14,548 тыс. за 1 кг, на свинину третьей категории - Br13,583 тыс. за 1 кг, на говядину потушную - Br15,089 тыс. за 1 кг.В Минэкономики пояснили, что очередное повышение цен на мясо принято “в целях компенсации удорожания стоимости мясного сырья, устранения диспаритета между ценами внешнего и внутреннего рынков и насыщения рынка республики мясом в необходимых объемах”.