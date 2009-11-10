В Беларуси с 1 января упростится налоговое законодательство

Речь идет об изменении ставки НДС.

Её размер увеличится на два процента, сейчас она составляет 18%.

Эта мера частично компенсирует отмену других четырех налогов. К тому же будет снижена ставка налога на дивиденды для физических лиц.

Михаил Рассолько, заместитель начальника главного управления налогообложения физических лиц:

Будет снижена ставка налога на дивиденды, которые получают физические лица, — с 15% до 12%, то есть на 3%. Сумма довольно значительная будет и в масштабах бюджета, поскольку довольно значительная сумма дивидендов выплачивается. Государство идет на снижение своих доходов. То есть практически у нас будет ставка 12% по всем доходам, отличаться она будет только для индивидуальных предпринимателей и частных нотариусов, там, где ставка остается 15%, и парка высоких технологий, у нас там ставка 9%.