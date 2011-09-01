В Беларуси с 1 сентября исключается маркировка контрольными знаками воды, уксуса и БАДов

Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.С 1 сентября 2011 года вступает в силу постановление Совета Министров от 11 июня 2011 года №762, которым предусматривается исключение из перечня товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками, трех товарных позиций. Это питьевая вода в потребительской таре, минеральная вода в потребительской таре, уксус и его заменители, полученные из уксусной кислоты, разлитые в потребительскую тару, биологические активные добавки к пище в потребительской таре (упаковке).



Практика показала, что введение в Беларуси с 2005 года маркировки отдельных групп товаров контрольными (идентификационными) знаками стало действенным механизмом борьбы с вовлечением в теневой оборот товарно-материальных ценностей и увеличения легального оборота товаров. Механизм маркировки позволяет контролировать объемы произведенной отечественными предприятиями и импортируемой продукции.



Проведенный анализ объемов производства, ввоза и реализации данных товаров, а также поступлений в бюджет от их реализации в последнее время показал, что маркировка этой продукции обеспечивает в сравнении с другими товарными позициями меньший экономический эффект. Поэтому и было принято решение о сокращении перечня маркируемых товаров по обозначенным товарным группам.