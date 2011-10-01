В Беларуси с 1 октября повышается тарифная ставка первого разряда

Соответствующее постановление принято Правительством по поручению главы государства. Как сообщили в министерстве труда и социальной защиты, ее размер увеличился со 118 до 151 тысячи рублей, то есть почти на 30%.

Марина Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Что это дает? Во-первых, улучшается структура заработной платы. Приведу такой пример: в августе индексационная выплата составила 243 700. Это в два раза больше, чем ранее действовавшая тарифная ставка, 118 тысяч.

Во-вторых, укрепляется тарифная часть заработной платы. Еще раз говорю, что на 28% повышается тарифная ставка первого разряда. Соответственно, растет и тарифная часть фонда оплаты труда.

Кроме того, накануне во время посещения Молодечно, президент отметил, что в Беларуси с октября планируется увеличить зарплаты бюджетников, в том числе врачей, учителей, военнослужащих. Например, выплаты медикам должны возрасти примерно на 25%, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».