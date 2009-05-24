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В Беларуси разводят оленей (ВИДЕО)

24 мая 2009 15:14
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Благородных животных в поселок Ореховский Кобринского района переселили из Калининградской области. Сегодня их больше двухсот. Разгуляться стаду есть где. Уникальной ферме хозяйство отвело 210 гектаров земли.

О любимой работе хозяина этого дома догадаться не сложно. Выдает интерьер. Рогатому делу Леонид Мотузко посвятил два десятка лет.

- Олень берет трехметровый забор прямо с места, перепрыгнуть ему через машину – это семечки, - говорит Леонид Мотузко, оленевод 

Причиной интереса к этому дикому животному являются уникальные целебные свойства пантов.  

При помощи вот этого агрегата и медицинской наждачки каждые 50 дней Леонид Мотузко обрезает копытным панты. 19 килограммов уникального материала хозяйство ежегодно сдает на «Белмедпрепараты».

Это и есть те самые панты. Или как мы привыкли их называть рога. А между тем еще в восточной медицине. Настойку на основе пантов пятнистого оленя называли «эликсиром долголетия».

На будущее у оленевода большие планы - закупить новых самцов. И увеличить стадо, как минимум, вдвое. 

Анастасия Корниенко, Андрей Щерба, телекомпания «СТВ»,  Кобринский район, Брестская область.

# Экономика

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