В Беларуси разводят оленей (ВИДЕО)

Благородных животных в поселок Ореховский Кобринского района переселили из Калининградской области. Сегодня их больше двухсот. Разгуляться стаду есть где. Уникальной ферме хозяйство отвело 210 гектаров земли.

О любимой работе хозяина этого дома догадаться не сложно. Выдает интерьер. Рогатому делу Леонид Мотузко посвятил два десятка лет.

- Олень берет трехметровый забор прямо с места, перепрыгнуть ему через машину – это семечки, - говорит Леонид Мотузко, оленевод

Причиной интереса к этому дикому животному являются уникальные целебные свойства пантов.

При помощи вот этого агрегата и медицинской наждачки каждые 50 дней Леонид Мотузко обрезает копытным панты. 19 килограммов уникального материала хозяйство ежегодно сдает на «Белмедпрепараты».

Это и есть те самые панты. Или как мы привыкли их называть рога. А между тем еще в восточной медицине. Настойку на основе пантов пятнистого оленя называли «эликсиром долголетия».

На будущее у оленевода большие планы - закупить новых самцов. И увеличить стадо, как минимум, вдвое.

Анастасия Корниенко, Андрей Щерба, телекомпания «СТВ», Кобринский район, Брестская область.