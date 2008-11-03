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В Беларуси разработана госпрограмма научного сопровождения развития атомной энергетики

03 ноября 2008 11:52
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Документ определяет условия выполнения всех этапов проекта по созданию в республики АЭС – от подготовительных работ до эксплуатации будущей атомной станции и международного сотрудничества. Всего 10 основных направлений: как ранее сообщалось, на реализацию Госпрограммы в ближайшие два года потребуется около 9 миллиардов рублей. Половина этих средств потребуется уже в 2009-м. При этом более двух миллиардов планируется направить из республиканского бюджета и столько же – из инновационного фонда Минэкономики.
# Экономика

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