В Беларуси разработана госпрограмма научного сопровождения развития атомной энергетики

Документ определяет условия выполнения всех этапов проекта по созданию в республики АЭС – от подготовительных работ до эксплуатации будущей атомной станции и международного сотрудничества. Всего 10 основных направлений: как ранее сообщалось, на реализацию Госпрограммы в ближайшие два года потребуется около 9 миллиардов рублей. Половина этих средств потребуется уже в 2009-м. При этом более двух миллиардов планируется направить из республиканского бюджета и столько же – из инновационного фонда Минэкономики.