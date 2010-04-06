В Беларуси разработали единые требования к качеству продуктов питания

Во-первых, критерии оценки будут одинаковые во всех звеньях цепи - от фермы до общепита. Это значит, что производители будут говорить на одном профессиональном языке. А во-вторых, белорусская система будет объединена с мировой. Это позволит куда быстрее продвигаться на зарубежные рынки сбыта.

То, что в молоке — особая сила, на ферме «Сычи» просчитали давно. Классический аккомпанемент во время дойки, питательный рацион и техническое перевооружение. Как итог, местные буренки — рекордсменки.

Главное не только количество, но и качество. О нем в первую очередь заботятся и переработчики. Прежде чем попасть на стол, молочный продукт здесь пройдет три этапа контроля.

Молочный комбинат усвоить правила уже готов. Фундамент и без того заложен прочный: высококлассные лаборатории, новое оборудование, квалифицированные специалисты. Теперь задача — закрепить основу на упаковке и в деле.

Татьяна Магер, главный технолог молочного комбината:

Требования коснутся именно пересмотра в документации, актуализации и упаковочных материалов.

Ферма-завод-магазин-стол. Звеньям этой цепи теперь как никогда придется сплотиться и работать вместе на один качественный результат. Только таким образом риск получить «на выходе» некачественный продукт значительно уменьшится.

Новый регламент — это сумма европейских и российских норм в области безопасности продуктов. Новый статус должен открыть белорусским молочным рекам перспективные горизонты.

Светлана Куруч, консультант управления технического нормирования и стандартизации Госстандарта:

Это устранит технические барьеры при поставке продукции не только на наш рынок, но и на рынки других стран. Это устранит возможность поставок на наш рынок небезопасной продукции из других стран, так как будет установлена определённая планка.

Раньше каждая страна в оценке безопасности продуктов использовала национальные стандарты. Но проще говорить на одном языке со всем миром или, как минимум, с соседями. Принципы управления безопасностью, например, в Европейском союзе были определены в 1993 году и затем переросли в единый Регламент ЕС. Новая же система безопасности продуктов в Беларуси — это надежный козырь, гарантия качества.