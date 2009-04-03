Прямой эфир

В Беларуси расширен перечень видов ремесленной деятельности

03 апреля 2009 08:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Соответствующий указ подписал Президент. Это касается, прежде всего, мелкотоварного производства, которое не высокодоходное и ориентировано в основном на занятость жителей села и малых городов. Речь идёт об установке и ремонте колодцев, изготовлении фурнитуры для мебели из дерева, украшений из кожи, декоративных цветов. А вот игрушки из искусственного меха под видом ремесленной деятельности выпускать запрещено. Поскольку их производство массовое и высокодоходное.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
03 апреля 2009 08:26

3 апреля назовут «Лучших предпринимателей Минска – 2008»

03 апреля 2009 07:58

В 2009 году реальная зарплата вырастет, как минимум, на 14%

03 апреля 2009 07:55

В Беларуси построят 11 мусороперерабатывающих заводов