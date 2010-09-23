В Беларуси производят сахар в виде сердечек и ромбиков

«Пять минут» с Павлом Кореневским

Я помню конец 80-х и начало 90-х. Сам стоял в очереди с утра часами за буханкой хлеба и его не хватало на всех. А вспомните пустые полки магазинов, где на прилавках стояли консервы из трески и банки с солёными огурцами и всё. А вспомните магическое слово дефицит в 70-х и 80-х, когда зелёный горошек, колбаса сервелат, или шпроты были ДЕ-ФИ-ЦИ-ТОМ, т.е. его выбрасывали на прилавки под большие праздники, за ними выстраивались огромные очереди и давали только по 2, 3 или 5 штук в одни руки. Сегодня понятие ДЕФИЦИТА отсутствует как явление, в магазинах есть всё и на любой, даже очень прихотливый вкус. Даже человек с небольшим достатком может купить вполне доступные по цене продукты.