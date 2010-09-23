В Беларуси производят сахар в виде сердечек и ромбиков
За сравнительно короткий период времени Беларусь из страны-импортера сладкого продукта, стала страной-экспортером. Наш сахар сегодня покупают не только в странах постсоветского пространства, но и на североамериканском континенте.
Александр Лукашенко посещает СПК «Городея» Несвижского района. В Беларуси сегодня четыре сахарных завода. Городейский считается флагманом сладкой промышленности. В день завод перерабатывает больше семи тысяч тонн свеклы. Здесь выпускают эксклюзивную разновидность прессованного сахара – оригинальной формы в виде сердечек, ромбиков. Задумываются и о создании цветного сахара. 1 сентября заводы преступили к заготовке и переработке нового урожая. Валовой сбор ожидается 4 млн. тонн.