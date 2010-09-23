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В Беларуси производят сахар в виде сердечек и ромбиков

23 сентября 2010 13:12
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За сравнительно короткий период времени Беларусь из страны-импортера сладкого продукта, стала страной-экспортером. Наш сахар сегодня покупают не только в странах постсоветского пространства, но и на североамериканском континенте. Александр Лукашенко посещает СПК «Городея» Несвижского района. В Беларуси сегодня четыре сахарных завода. Городейский считается флагманом сладкой промышленности. В день завод перерабатывает больше семи тысяч тонн свеклы. Здесь выпускают эксклюзивную разновидность прессованного сахара – оригинальной формы в виде сердечек, ромбиков. Задумываются и о создании цветного сахара. 1 сентября заводы преступили к заготовке и переработке нового урожая. Валовой сбор ожидается 4 млн. тонн.
# Экономика

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