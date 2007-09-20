В Беларуси продолжается упрощение налоговой системы

В 2008 году снизить налоговое бремя предполагается за счет отмены четырех обязательных и двух самостоятельных платежей, а также значительного сокращения количества подаваемых деклараций. Так, будет отменен налог с пользователей автодорог. Это позволит повысить конкурентоспособность национальных производителей на внешних рынках. А улучшить финансовое состояние торговых организаций призвана отмена местного сбора за торговлю на территории соответствующих административно-территориальных единиц.

Будет упрощаться далее и экологический налог. Однако в качестве компенсации за уменьшение доходов бюджета предполагается ставку налога на добавленную стоимость увеличить до 20%.