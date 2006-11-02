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В Беларуси приступили к отбору газа из подземных хранилищ

02 ноября 2006 13:01
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Так покрывается сезонная неравномерность газопотребления и компенсируется недоподача газа потребителям при нештатных ситуациях на газопроводе. В настоящее время "Белтрансгаз" эксплуатирует два подземных газохранилища - Осиповичкое и Прибугское, общая мощность которых около 600 млн. кубометров. В текущем году "Белтрансгаз" приступил к созданию высокоэффективного пикового газохранилища на базе бывшего комбината "Неман" концерна "Белнефтехим". По оценке специалистов, здесь в течение полутора-двух лет можно создать высокоэффективное хранилище емкостью около 100 млн. кубометров.
# Экономика

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