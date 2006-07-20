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В Беларуси приняты дополнительные меры по развитию социального обслуживания на селе

20 июля 2006 11:46
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Они направлены, в частности, на стимулирование работы комбинатов бытового обслуживания, оказывающих услуги сельчанам. Соответствующая норма содержится в Указе главы государства Александра Лукашенко. В соответствии с документом, высвобождаемые денежные средства сельских КБО должны накапливаться на специальных счетах в банках. Эти средства имеют строго целевое назначение и могут использоваться только на развитие материально-технической базы комбинатов бытового обслуживания и финансирование мероприятий по внедрению социальных стандартов на селе. Запрещается их взыскание в бесспорном порядке.
# Экономика

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