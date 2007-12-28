В Беларуси принята Национальная программа развития туризма до 2010 года

Она позволит увеличить вклад в экономику страны. Разработчики документа обратились к проблемам нехватки квалифицированных кадров, нормативно-правового обеспечения, маркетингу туристических услуг и развитию инфраструктуры туризма в регионах. Выполнение всех мероприятий новой программы позволит увеличить реализацию туров почти в 5 раз. По прогнозам, в 2010 году Беларусь посетят более 4 миллионов человек. Им будут предложены самые разнообразные маршруты - от пешеходных до конных и водных. Иностранные туристы смогут увидеть Беларусь и с высоты птичьего полета.