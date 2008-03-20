В Беларуси появится представительство Международной финансовой корпорации

В правительстве подписано соответствующее соглашение. Документ заверили: заместитель премьер-министра Беларуси Андрей Кобяков и вице-президент МФК по региону Европы и Центральной Азии Деклан Дафф.

Документ определяет его дипломатический статус, статус его сотрудников, их привилегии и иммунитет. Беларусь - первой из стран СНГ стала членом МФК в 92 году. Корпорация занимается реализацией программ, способствующих развитию частного сектора и улучшению деловой среды в странах с развивающейся экономикой. На сегодняшний день общая сумма инвестиций МФК в экономику Беларуси составляет более 100 миллионов долларов. Сейчас Корпорация планирует предоставить нашей стране 26 миллионов долларов на развитие одной из розничных торговых сетей.

