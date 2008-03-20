Прямой эфир

В Беларуси появится представительство Международной финансовой корпорации

20 марта 2008 17:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В правительстве подписано соответствующее соглашение. Документ заверили: заместитель премьер-министра Беларуси Андрей Кобяков и вице-президент МФК по региону Европы и Центральной Азии Деклан Дафф.

Документ определяет его дипломатический статус, статус его сотрудников, их привилегии и иммунитет. Беларусь - первой из стран СНГ стала членом МФК в 92 году. Корпорация занимается реализацией программ, способствующих развитию частного сектора и улучшению деловой среды в странах с развивающейся экономикой. На сегодняшний день общая сумма инвестиций МФК в экономику Беларуси составляет более 100 миллионов долларов. Сейчас Корпорация планирует предоставить нашей стране 26 миллионов долларов на развитие одной из розничных торговых сетей.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
20 марта 2008 17:43

Беларусь и Литва создадут систему транспортно-логистических центров

20 марта 2008 14:41

Минсельхозпрод предлагает увеличить закупочные цены на растениеводческую продукцию на 50%

20 марта 2008 12:02

Беларусь сняла запрет на импорт мяса из Польши