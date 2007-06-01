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В Беларуси появится новый центр по художественной гимнастике

01 июня 2007 14:24
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Такое решение принял Глава государства. Александр Лукашенко сегодня посетил спортивный комплекс "Динамо". Президенту представали варианты проектов будущего гимнастического центра.

Спортивный объект должен появиться в белорусской столице к 2010 году. При его строительстве будет учтитываться мировой опыт и практика. Такое требование озвучил Александр Лукашенко. При этом Президент потребовал, чтобы не было проволочек с проектировочными работами.

Сегодня же Александр Лукашенко встретился с белорусскими гимнастками. В  центре "Динамо" состоялся неформальный разговор Президента и спортсменок. Говорили о предстоящей олимпиаде в Пекине и о планах на медали. В Беларуси необходимо переходить от хаотичной поддержки к масштабным проектам в спорте, подчеркнул  Александр Лукашенко на встрече с тренерами и спортсменами национальной команды по художественной гимнастике. Главе государства также продемонстрировали некоторые номера из программы выступлений отечественных гимнасток.

# Экономика

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