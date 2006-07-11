В Беларуси появится кредитное бюро

Специалисты считают, что эта своеобразная база данных, в которой будет содержаться вся информация о кредитополучателях, значительно облегчит процедуру оформления кредита.

Взять кредит в банке сегодня не так уж просто. Практически каждое финансовое учреждение требует справку о доходах с места работы, одного - двух, а порой и трех поручителей. Доход поручителя при этом должен быть не меньше кредитополучателя. В противном случае сумма кредита определяется заработной платой поручителя. В Национальном банке страны эти вопросы обещают снять.

Такие кредитные бюро работают практически в каждой стране мира. Белорусская банковская система сегодня идет на все меры, чтобы облегчить кредитование населения - это очевидно. Подобное кредитное бюро ожидали давно. Появится оно уже к концу года.