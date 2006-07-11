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В Беларуси появится кредитное бюро

11 июля 2006 11:01
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Специалисты считают, что эта своеобразная база данных, в которой будет содержаться вся информация о кредитополучателях, значительно облегчит процедуру оформления кредита.

Взять кредит  в банке сегодня не так уж просто. Практически каждое  финансовое учреждение требует справку о доходах  с места работы, одного - двух, а порой и трех поручителей. Доход поручителя при этом должен быть не меньше кредитополучателя. В противном случае сумма кредита определяется  заработной платой поручителя.  В Национальном банке страны эти вопросы  обещают снять.

Такие кредитные бюро работают практически  в каждой стране мира. Белорусская банковская система сегодня идет на все меры, чтобы облегчить кредитование населения - это очевидно. Подобное кредитное бюро ожидали давно.  Появится оно уже к концу года.

# Экономика

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