В Беларуси появится конкуренция среди производителей автомобилей

Для привлечения иностранных инвестиций в создание производства легкового автотранспорта в Беларуси Президент страны Александр Лукашенко 4 апреля подписал указ №175 "О мерах по развитию производства легковых автомобилей". Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ направлен на развитие в стране сборочных производств легковых автомобилей. Указом предусматривается создание в республике конкурентоспособных условий для организации производства легковых автомобилей по сравнению с существующими условиями работы в свободных экономических зонах Беларуси, а также в Российской Федерации.

Юридические лица, заключившие с Министерством промышленности соглашение об условиях производства легковых автомобилей, будут в течение трех лет освобождены от исчисления и уплаты налога на прибыль, акцизов, сбора в республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки в части объемов произведенных легковых автомобилей и автокомпонентов собственного производства и их реализации.

Кроме того, на период действия данного соглашения (до 10 лет при условии организации юридическим лицом сварки, окраски и сборки кузова) производители легковых автомобилей не будут уплачивать ввозные таможенные пошлины и налог на добавленную стоимость при помещении под таможенный режим свободного обращения технологического оборудования и автокомпонентов, ввозимых на таможенную территорию Республики Беларусь для производства легковых автомобилей.