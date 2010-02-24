В Беларуси появится итальянский промышленный округ

На экономическом форуме в Минске подписано соглашение об учреждении его в Брестской области.

Для начала в главном областном городе будет создан логистический центр. Чтобы переправлять грузы из Европы в восточном направлении. Обсудить с белорусами другие выгодные проекты приехали представители итальянских бизнес-кругов.

«Бондожорно, тутти!» С этих, непривычно ласковых для белорусского уха слов, начался белорусско-итальянский форум. Навести экономические мосты в Минск приехали десятки бизнесменов. И эта встреча стала логическим продолжением диалога на высшем уровне.



Официальные встречи лидеров двух государств придали отношениям стран волшебное ускорение. Не прошло и года после официального визита Александра Лукашенко в Италию. Сильвио Берлускони с ответом приезжал почти три месяца назад. И вот – экономический форум. Место для знакомств и контактов. Здесь представители 70 итальянских компаний. Которые занимаются транспортом, машиностроением, легкой промышленностью и деревообработкой. Пока для синхронного перевода нужны наушники. Но бизнес-круги уже готовы говорить на одном языке.

Адольфо Урсо, заместитель министра экономического развития Итальянской Республики:

– Беларусь может превратиться в активную зону – транспортную, коммерческую, тем более, что страна входит в Таможенный союз и это поможет закрепиться нам других рынках. Наша задача увеличить в два раза капиталовложения в Беларуси и закрепиться как основной партнер.

Доминико Нетти, председатель итальянской ассоциации логистики:

– Итальянские архитекторы предложили проект строительства бизнес-центра с гостиничным комплексом в непосредственной близости с аэропортом «Минск-2». Для нас очень важен этот проект, потому что мы его рассматриваем, как окно в Беларусь.

Говорить о других совместных проектах этот отдельно взятый итальянец будет еще минут 20. А сегодня здесь – десятки бизнесменов. Речь идет, например, об экспорте-импорте мясомолочных продуктов, о создании совместного журнала, о подготовке логистов. Одна из итальянских компаний заинтересована в строительстве совместно с БМЗ листопрокатного завода. Другая – готова возвести две теплоэлектростанции в Брестской области.

Чтобы облегчить сотрудничество завели речь о создании банка с итальянским капиталом. Кстати, капитал и банки станут частью итальянского промышленного округа в Беларуси. Он будет создан в Брестской области. Прямо на форуме подписано соглашение об учреждении такой индустриальной зоны. В самом же Бресте будет организован логистический центр. Для перевозки грузов из Европы в восточном направлении.

Валерий Воронецкий, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

– Что касается итальянского промышленного округа в Бресте, то мы планируем, что уже к марту будет сформирована концепция, отобраны основные инвесторы. Надеюсь, что в 2010-2011 гг. мы запустим эти проекты.

О белорусско-итальянских отношениях сегодня говорили и в правительстве. Товарооборот между странами за последние пять лет и вырос почти в пять раз. Если бы не кризисный год – превысил бы миллиард долларов. Но это не соответствует возможностям Беларуси и Италии. Проектов – масса.

По случайному совпадению или нет, но многие совместные проекты сконцентрированы как раз таки в Брестской области. Самой теплой области в стране. Благоприятный климат все-таки имеет значение для теплолюбивых итальянцев. В том числе, и климат инвестиционный.

Наталья Бреус, Игорь Пучков, телекомпания СТВ.