Новости Беларуси. В Беларуси появится еще одна «силиконовая долина». Ее планируется открыть в Могилеве до конца 2016 года. В бизнес-инкубаторе ставку сделают на привлечение компаний, которые работают в области электронной и компьютерной индустрии. Сюда также будут приглашать высококлассных айтишников и венчурные фирмы, готовые активно вкладывать в IT-технологии. В перспективе аналогичные мини-филиалы бизнес-инкубатора планируют создать в нескольких городах и райцентрах Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.