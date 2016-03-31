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В Беларуси появится еще одна «силиконовая долина»: ее планируется открыть в Могилеве до конца 2016 года

31 марта 2016 06:07
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Новости Беларуси. В Беларуси появится еще одна «силиконовая долина». Ее планируется открыть в Могилеве до конца 2016 года. В бизнес-инкубаторе ставку сделают на привлечение компаний, которые работают в области электронной и компьютерной индустрии. Сюда также будут приглашать высококлассных айтишников и венчурные фирмы, готовые активно вкладывать в IT-технологии. В перспективе аналогичные мини-филиалы бизнес-инкубатора планируют создать в нескольких городах и райцентрах Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Бизнес в Беларуси

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