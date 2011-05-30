В Беларуси появится «Биоград»

Параллельно с самой доходной «Силиконовой долиной» в стране появится научно-технический парк в области нано-, биотехнологии и фармацевтики «Биоград».

Проект Государственной программы инновационного развития до 2015 года предусматривает особое внимание именно этим отраслям. Более 55 трлн рублей будет потрачено на реализацию проектов белорусских ученых. С 2013 года инновационные предприятия будут получать безвозмездные гранды. Цель госпрограммы – обеспечить перевод национальной экономики в режим интенсивного развития.



До 2015 года планируется реализовать свыше 220 важнейших проектов по 9 основным направлениям научно-технической деятельности. В перспективе - создание инновационного инвестиционного банка, сообщает корреспондент Столичного телевидения.

К 2015 году высокотехнологичный экспорт должен вырасти в шесть раз и составить почти 9 млрд долларов.



Дмитрий Крупский, начальник управления инновационной политики Министерства экономики Республики Беларусь:

Если мы привлечем сильные, крупные российские, китайские, кубинские компании, у нас реально появится площадка, на которой и будет взращиваться инновационный бизнес.



Людмила Нехорошева, доктор экономических наук, профессор:

Цель инновационного процесса – коммерциализировать результаты научных разработок. Производитель должен получить большой доход из-за параметров, которые отличаются от традиционной продукции. Потребитель должен получить или более дешевый продукт, или продукцию с абсолютно новыми свойствами, которые его привлекают.

В Беларуси государством заявлено, что инновации являются приоритетом экономического развития. В плане мировой практики это очень важно. Сформирована и будет утверждена вторая в истории нашего государства Государственная инновационная программа. Должна быть создана институциональная среда. В мировой практике разработаны так называемые инновационные индикаторы. Используя их, можно оценить, есть ли условия для инновационного развития в данной экономике.

Не каждый менеджер – специалист в области управления инновационной экономики. Это специфичные формы управления, это повышенный риск. Необходимы специфические модели продвижения на рынок. Они не такие, как в реализации традиционной продукции. Иначе получаются убытки. Подготовка специалистов – важнейшая задача.

Предприятие должно иметь возможность накопить инвестиции, вложить их в новейшее оборудование. Оно должно иметь возможность и окупить это оборудование.

И не бывает мелких и крупных изобретений. На начальном этапе сложно определить значение.





Федор Крылов, начальник управления инновационного развития отраслей Государственного комитета по науке и технологиям РБ:

Развитие инновации зависит от интереса. Если директор предприятия заинтересован в получении дохода материально, то он будет работать и ночью. Если же его работа заключается только в плоскости вознаграждения, которое чаще жестко регламентируется, то возникает проблема. При принятии инновационной программы мы обсуждали вопросы заинтересованности ученого в продвижении его новшества на рынок. Ученый должен заниматься наукой, а менеджер должен заниматься продвижением научных новаций.

Соседние страны финансируют науку из госбюджета до 3%. У нас в последние – 0,6 – 0,7%. Мы заставили друг друга написать больше – 2,6 – 2,9%.

Но под такое увеличение должна быть пошаговая программа. Если даже эти деньги появятся, нужно оборудование и нужны специалисты.



Владимир Недилько, первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям РБ:

Инновационные предприятия – это предприятия, которые в последние три года производили затраты на инновации. У нас в стране таких предприятий меньше 20%. Задача по проекту инновационной программы – довести до 40%. Но это только промышленные предприятия.

Большинство изобретений являются служебными. Они формально принадлежат организации, в которой работает ученый. Важно соблюсти баланс между создателем изобретения, его правообладателем и государством.