В Беларуси появится банк развития

Представители МФК принимают активное участие в разработке стратегии работы Национального агентства инвестиций и приватизации нашей республики, занимаются выделением кредитов белорусским банкам для финансирования малых и средних предприятий.
К слову, Беларусь в 1992 году первой из стран СНГ стала членом и акционером МФК, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Макс Якуб, глава Представительства Международной финансовой корпорации в Республике Беларусь:
Вместе с нашими коллегами из правительства Беларуси и главным образом с Министерством экономики мы разработали программу, направленную на то, чтобы улучшить инвестиционный климат в стране. Мы полностью поддерживаем усилия правительства республики в этом направлении. На сегодня мы инвестировали в Беларусь порядка 320 млн долларов. И я надеюсь, что наши инвестиции в ближайшее время увеличатся.