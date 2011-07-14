В Беларуси появится банк развития

Этот и другие вопросы финансирования обсуждали сегодня в правительстве на встрече с представителями Международной финансовой корпорации и экспертами Департамента по инвестклимату Группы Всемирного банка.

Представители МФК принимают активное участие в разработке стратегии работы Национального агентства инвестиций и приватизации нашей республики, занимаются выделением кредитов белорусским банкам для финансирования малых и средних предприятий.

К слову, Беларусь в 1992 году первой из стран СНГ стала членом и акционером МФК, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Макс Якуб, глава Представительства Международной финансовой корпорации в Республике Беларусь:

Вместе с нашими коллегами из правительства Беларуси и главным образом с Министерством экономики мы разработали программу, направленную на то, чтобы улучшить инвестиционный климат в стране. Мы полностью поддерживаем усилия правительства республики в этом направлении. На сегодня мы инвестировали в Беларусь порядка 320 млн долларов. И я надеюсь, что наши инвестиции в ближайшее время увеличатся.