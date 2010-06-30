Глава белорусского Правительства призвал «Белнефтехим» ускорить темпы освоения запасов горючих сланцев и бурых углей.

Как и все европейские страны Беларусь осваивает добычу местного сырья для энергетической отрасли. Речь идёт о разработке исследованных месторождений. По прогнозам учёных в нашей стране на двух участках есть запасы почти 4 миллиардов тонн горючих сланцев. Этого достаточно, чтобы вести их добычу и переработку.

Валерий Казакевич, председатель концерна «Белнефтехим»:

Запасов сланцев достаточно для того, чтобы производить моторное топливо, и мы этим путем будем двигаться. Бурые угли можно использовать для сжигания. Есть понимание того, куда мы будем двигаться дальше и как мы будем двигаться.

В Беларуси построят горно-химические комбинаты по переработке горючих сланцев и бурых углей в энергоносители. Это будет производство сланцевой смолы – аналога нефти, с получением энергоносителей, газа, жидкого топлива. В контексте повышения энергобезопасности Беларуси, тема реализации этого проекта сегодня весьма актуальна. Хотя запасы бурого угля у нас скромнее, нежели горючих сланцев, тем не менее, его выгодно использовать как топливо.

Иван Лиштван, главный научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси:

Бурые угли по качеству очень схожи с торфом, прежде всего по содержанию органического вещества, по составу органического вещества. Поэтому в принципе, мы можем на базе мешать, получать композиции торфо-буро-угольные и перерабатывать в энерготехнологическом цикле, и таким образом, значительно увеличить сырьевую базу.