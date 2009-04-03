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В Беларуси построят 11 мусороперерабатывающих заводов

03 апреля 2009 07:55
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Их необходимость очевидна – 40 миллионов тонн мусора образуется ежегодно. В основном это отходы химических предприятий.

Уже сейчас такие предприятия создаются в Гомеле, Могилеве и Новополоцке. Строительство заводов по переработке, считают специалисты, позволит полностью решить проблему утилизации мусора. Минприроды предлагает включить в стоимость продукции затраты на её утилизацию. Так, как это сделано, например, в Европе. Пока же в Беларуси ноу-хау действует только на один вид продукции – резинотехническую.

– Расширенная ответственность производителя подразумевает и утилизацию отходов от продукции. Постепенно у нас в стране внедряется этот принцип, рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Леонтий Хоружик. – Конечно, он не приветствуется предприятиями и производствами. Но только благодаря им мы сможем полностью решить эту проблему.

# Экономика

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