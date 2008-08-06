В Беларуси постепенно решается цементный вопрос

В конце сентября планируется приступить к строительству новых технологических линий на действующих цементных заводах. Пока же строительство в стадии подготовки. Широкомасштабные работы начнутся после поступления китайских инвестиций. В целом же на реализацию этого проекта планируется направить более миллиарда долларов. Однако в строительном ведомстве отметили, что Беларусь отказалась от привлечения стратегического инвестора, претендующего на долю в собственности предприятия.