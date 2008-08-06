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В Беларуси постепенно решается цементный вопрос

06 августа 2008 14:22
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В конце сентября планируется приступить к строительству новых технологических линий на действующих цементных заводах. Пока же строительство в стадии подготовки. Широкомасштабные работы начнутся после поступления китайских инвестиций. В целом же на реализацию этого проекта планируется направить более миллиарда долларов. Однако в строительном ведомстве отметили, что Беларусь отказалась от привлечения стратегического инвестора, претендующего на долю в собственности предприятия.
# Экономика

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