В Беларуси посеяно около 70% зерновых
В Брестской области к сегодняшнему утру первыми в республике завершили сев яровой пшеницы, а ранними колосовыми засевают последние гектары. Хозяйства республики вплотную приблизились к выполнению графика, установленного Минсельхозпродом. Посевная отстает всего на один день.
Планируется, что в ближайшее время ежедневно будет засеваться еще не менее 10% площадей.
Минская и Гродненская области, где сосредоточены основные посевы зерновых республики, готовы завершить их сев как и установлено графиком - до 1 мая.