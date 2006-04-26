В Беларуси посеяно около 70% зерновых

В Брестской области к сегодняшнему утру первыми в республике завершили сев яровой пшеницы, а ранними колосовыми засевают последние гектары. Хозяйства республики вплотную приблизились к выполнению графика, установленного Минсельхозпродом. Посевная отстает всего на один день. Планируется, что в ближайшее время ежедневно будет засеваться еще не менее 10% площадей. Минская и Гродненская области, где сосредоточены основные посевы зерновых республики, готовы завершить их сев как и установлено графиком - до 1 мая.