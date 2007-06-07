В Беларуси полным ходом заготавливают корма

В лидерах - хозяйства Брестчины. Многолетние травы здесь скошены почти на половине запланированных площадей, заготовлено около трети необходимого объема сена и почти 9% сенажа. На одинаковые темпы косовицы вышли хозяйства Минской, Гродненской и Гомельской областей. Их уже догоняют и северные регионы. Ежедневные темпы косовицы превышают 4,5%. В целом по республике многолетние травы скошены более чем с полумиллиона гектаров. Это почти с 35% от запланированного. Перед хозяйствами поставлена задача заготовить максимальный объем сена и сенажа с первого укоса, потому что лето обещает быть жарким.