В Беларуси подписан договор с иранскими бизнесменами на строительство уникального комплекса «Магнит»

Иранские ивестроры выделят 250 млн евро на строительство гостинично-делового комплекса в Минске.

Иранская компания инвестирует четверть миллиарда евро в строительство гостинично-делового комплекса «Магнит» в Минске. Его возведут на пересечении проспекта Независимости и улицы Калиновского. Договор о реализации проекта подписали второго ноября в Минске, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». С помощью иранского капитала в настоящее время реализуется еще один крупный инвест-проект: строительство транспортно-логистического комплекса «Прилесье» на территории СЭЗ «Минск».

Мохаммад Реза Ансари, председатель Совета директоров, генеральный директор иранской компании:

Город Минск, по-нашему мнению, европейская столица. И город должен иметь много таких объектов. Это будет не просто проект. Это межгосударственное сотрудничество. Мы выбрали вашу страну из-за любви к ней. И доброе отношение между нашими странами, между нашими бизнесами, дает нам уверенность в удачном завершении этой задумки. Это самые современные проекты и самые современные технологии для их реализации.

«Магнит-Минск» – уникальный объект рядом с Национальной библиотекой