В Беларуси подорожает водка

Розничные цены на водку в Беларуси с 19 июня повышаются в среднем на 2,5%. Так, постановлением Минэкономики №102 предусматривается увеличение в среднем на 2,5% с 19 июня фиксированных розничных цен на водку в стандартной многооборотной стеклянной таре и минимальных отпускных цен на прочие виды алкогольной продукции крепостью свыше 28%.



Новая прейскурантная розничная цена на наиболее массовые виды водки: «Аквадив», «Белая Русь серебряная», «Березовая», «Офицер» и др. установлена в размере Br7080 за бутылку 0,5 л без стоимости посуды. Договорные залоговые цены на многооборотную стеклянную тару для розлива водки, дополнительно включаемые в конечную розничную цену водки, в зависимости от типов бутылок и их оформления, предприятий-изготовителей в основном составляют от Br240 до Br320 за бутылку.



Как пояснили в Минэкономики, решение о повышении цен принято в целях компенсации увеличения ставок акцизов на водку и другую алкогольную продукцию и с учетом предложений концерна «Белгоспищепром». Предыдущий раз розничные цены на водку в Беларуси повышались 28 мая (в среднем на 2,5%), а перед этим — 2 апреля текущего года (в среднем на 5%), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.