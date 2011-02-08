В Беларуси подготовлен план мероприятий по реализации Директивы № 4

В настоящее время документ дорабатывают. От бизнес-сообществ все еще поступают предложения. Сейчас в плане уже более 100 законодательных актов. За время работы их количество увеличилось вдвое.

Более 100 проектов с частной инициативой уже включены в мероприятия госструктур. Так, в Гомельской области успешно создается фармацевтическое производство ветеринарных препаратов. На Могилевщине с участием предпринимателей строится ветро-энергетическая установка. А в Брестской области – завод по переработке семян рапса.

Предпринимательскую инициативу поддерживают и финансово. За прошлый год малому бизнесу выделено льготных кредитов на 22 миллиарда рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лихачевский, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:

Помимо льготных кредитов, опять же, в рамках государственной поддержки малого бизнеса, также еще выдаются субсидии для возмещения части процентов по банковским кредитам, по возмещению части расходов на выплату лизинговых платежей.