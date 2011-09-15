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В Беларуси подешевел доллар, евро и российский рубль по итогам второго дня дополнительной биржевой сессии

15 сентября 2011 08:42
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На дополнительной сессии Белорусской валютно-фондовой биржи 15 сентября курс евро установлен на уровне Br12150. Для сравнения: по итогам первых торгов на допсессии 14 сентября он составлял Br12100.

На дополнительной сессии Белорусской валютно-фондовой биржи 15 сентября курс российского рубля установлен на уровне Br295. Для сравнения: по итогам первых торгов на допсессии 14 сентября он составлял Br305.

На дополнительной сессии Белорусской валютно-фондовой биржи 15 сентября курс доллара США установлен на уровне Br8500. По итогам первых торгов на допсессии 14 сентября он составлял Br8600. Об этом сообщает БелТА.

Национальный банк Беларуси 15 сентября интервенций на допсессии не проводил.

# Ситуация на валютном рынке Беларуси

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