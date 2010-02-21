В Беларуси планируют создать организацию наподобие Ветеринарно-продовольственной службы Литвы

Орган, аналогичный будущему «Белсельхознадзору», в соседней Литве создан уже несколько лет назад, кстати, по итальянскому образцу. В Вильнюсе это - Ветеринарная и продовольственная служба. Она полностью контролирует, а значит и отвечает за безопасность любых продуктов сельского хозяйства. Работает эта структура, фактически, как отдельное министерство. И в этом, в том числе, секрет успеха.

На самой окраине Вильнюса находится квартал, который в народе прозвали ветеринарным городком. Здесь располагается главный офис специалистов, которые проверяют безопасность и качество продуктов, как говорится, от поля до тарелки. Такие службы есть и в Беларуси, но есть одно весомое отличие. Если у нас вся ветсистема находится в составе министерства сельского хозяйства, то государственная ветеринарная и продовольственная служба в Литве сама по себе является чуть ли не министерством.

Казимир Лукаускас - почти министр ветеринарии и продовольствия страны-соседки. Этот человек 20 лет отвечает за здоровье литовцев и последние 10 отчитывается за него только перед премьер-министром Литвы. Государственная ветеринарная и продовольственная служба является независимой и подчиняется только Правительству и, как говорит господин Казимир – за любой сбой пищеварительной системы в стране спрашивают Лукаускаса.

Казимирас Лукаускас, директор государственной службы продовольствия и ветеринарии Литовской Республики:

У министра сельского хозяйства и вопросы землеустройства, и приватизация, а для ветеринарии остается одним процентом от всей работы. А для меня - это 100 процентов.

Контроль здоровья животных и безопасности продуктов питания в магазинах, рынках, ресторанах и даже в тюрьмах; проверка качества лекарств в аптеках и питьевой воды в водопроводных кранах. Вот неполный список обязанностей одной отдельной взятой службы в Литве. В этих лабораториях, объединенных в Национальный институт оценки риска, в прошлом году провели семьсот тысяч исследований по всем химическим и физическим параметрам.

Снегуоля Щепонавичене, заместитель директора Национального института оценки риска продовольствия и ветеринарии:

Удобно, когда все есть в одном месте. Вся информация в одном месте и специалисты могут ее анализировать. Она одна и она правильная.

Единство в подходах ветеринаров и гигиенистов приветствуют и производители.

Виргиниюс Кантаускас, гендиректор мясоперерабатывающего предприятия:

Мы начали работать в 95 году и тогда было пять служб. И каждая из них по-своему акцентировала, как даже руки помыть. Одна говорила так, а вторая так. Со временем стала одна служба, и стало лучше, появились единые подходы

Это одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий в Прибалтике. Колбасные объемы за прошлый год составили 50 тысяч тонн для 28 стран Европы и СНГ. Продукцию здесь производят почти в операционно-стерильных условиях. Например, через этот катализатор проходит каждый грамм мяса на содержание всех компонентов. И если в рецептуре увидят хоть один вредный организм – весь конвейер остановится.

Виргиниюс Кантаускас, генеральный директор мясоперерабатывающего предприятия:

Сам работник не может запустить эту линию, только технолог. После этого аппарата не бывает, что проходит некачественная продукция.

Ветеринары и гигиенисты исследуют каждый литовский завод и ферму два раза в месяц. И если обнаруживается хоть какая-либо ошибка, то производители получают штрафы и терпят убытки. В Литве это все знают, поэтому строгие требования к качеству и безопасности выучили наизусть.

Виргиниюс Кантаускас, генеральный директор мясоперерабатывающего предприятия:

Вся санитария должна быть строгой. Если говорить о ветслужбе – сейчас мы научились, и такой частой проверки не бывает.

Принимаемые меры в Литве Европа оценила аккредитацией по стандарту ИСО 17020. Такие документы имеют только избранные, но и они не становятся панацеей. Россия, например, не единожды перекрывала литовский мясомолочный экспорт. Компании несли убытки, а эксперты связывали закрытие рынка отнюдь не с вопросами качества. Впрочем, белорусам объяснять не надо, почему хорошее молоко может в один момент стать для кого-то плохим.

Казимирас Лукаускас, директор государственной службы продовольствия и ветеринарии Литовской Республики:

У вас продукты хорошие и натуральные. Проблемы с Россией мы имели те же самые, но я могу сказать, что это были не только ветеринарные проблемы. У них в законодательстве были проблемы. Например, тетрациклина должно быть ноль во всех продуктах. И мы очень были рады, когда они разрешили не ноль, а семь микрограммов, а, например, Европейский закон разрешает 100 микрограммов. Это не значит, что у нас хуже, это - негармонизированные законодательства, которые стали проблемой и для Беларуси, и для нас, и для других стран Евросоюза.

Белорусские молочники производят свою продукцию, уверенно приближаясь к евростандартам. Это путевка наших товаров на рынок ЕС. Но появляется актуальный вопрос – не станет ли проделанная и трудоемкая работа белорусов препятствием? В рамках Таможенного союза Россия видит свои стандарты единственно верными для остальных участников альянса.

Эгидиус Симонис, заведующий отделом ветеринарии и санитарии продовольствия Государственной службы продовольствия и ветеринарии Литовской Республики:

Не нужно ломать существующую систему, потому что система в Беларуси – хорошая, контроль даже жестче, чем в некоторых странах Европы.

Предприятия хорошие, люди знают, что делают. Надо только поработать с документаций и сделать ссылки на европейские регламенты. Литовская сторона всегда готова помочь. Мы прошли этот путь и знаем все ошибки. И ваша страна, изучив наш опыт, может избежать многих ошибок.

Казимира Прунскене, премьер-министр Литовской Республики (1990-1991 гг.), министр сельского хозяйства Литовской Республики (2004-2008 гг.)

Хотелось бы, чтобы Таможенный союз был гармонизирован с ЕС. В каждой стране сейчас применяют разные правила. Я много раз говорила с российской стороной об этом. Самим бы производителям при гармонизации было бы гораздо легче соблюдать те требования, которые подходят и для ЕС, и для России.



Пока же Беларусь не отходит от своей многовекторной политики и выпускает продукцию, которая отвечает по всем стандартам качества и Запада, и Востока. Экспорт мяса и молока увеличивается, соответственно растет и производство. Поэтому Беларуси интересен опыт других стран в сельском хозяйстве. Притом, что эта отрасль в Литве сейчас переживает не самые лучшие времена, соседям удалось выработать стратегию, как из малого сделать лучшее.

Казимирас Лукаускас, директор государственной службы продовольствия и ветеринарии Литовской Республики:

Добрососедские отношения мы давно имеем с Беларусью. Я начальник службы уже давно и у меня самое хорошее впечатление от профессиональности работы ваших исследовательских институтов. Какие у вас птицефабрики и как развивается сельское хозяйство! Хороший контроль. И если у вас еще усилится эта система от всех служб в одну– это будет совсем хорошо.

Что сейчас происходит с сельским хозяйством в Литве однозначно определить сложно. Например, в интернет-энциклопедии «Википедия» судьба агропромышленного комплекса страны-соседки обозначена лишь одним предложением: «сельское хозяйство в Литовской Республике обанкрочено». И на самом деле, ни государство, ни правительство, ни какой либо другой орган не спрашивает у кининкасов – то есть фермеров – ни о надоях, ни об урожайности. Колхоз в Литве, как говорится, стал делом добровольным и за последние годы европейской жизни десятки тысяч литовских земледельцев просто напросто не прошли естественный отбор.

А отбор был поистине национального масштаба. Все что осталось в сельском хозяйстве в наследство от советской державы сначала запустилось, а потом и вовсе развалилось. С 2004 года помощь из евробюджета стали получать фермеры с успешными бизнес-планами, составить которые было непросто.

Тадеуш Ликша, фермер:

Сначала было трудно, думали – заниматься или не заниматься. Цены были соответственные. Когда вступили в Европейский союз, ощутили помощь для сельского хозяйства те, кто с опытом и имеет неплохие земли.

Николай Аксельрод, фермер:

Когда начинал - было проще. Цены были больше. Сейчас цены слабые и фирм много сдают.



Сергей Урсул, фермер:

Чем дальше, тем труднее. Закупочные цены не соответствовали. Как приобрели независимость, говорили, что будут рыночные отношения и демократия. А с первых лет - диктат цен со стороны переработчиков.

По меркам вильнюсского региона Сергей Урсул – фермер крупного калибра. В нескольких километрах от литовской столицы он купил часть зданий бывшего колхоза, коров и теперь продает собственное молоко.

Сергей Урсул, фермер

Вот это наше хозяйство - строение 70-х годов. Имеем бизнес план, по которому должны построить новый небольшой комплекс.

Литовский фермер покупает все в лизинг и кредит. Таким отважным хозяйственникам Евросоюз дает скидку. Сначала Сергей Урсул платит из своего кармана, потом пишет заявку в местный минсельхозпрод. После этого из европейского кошелька ему возвращают 40% от потраченной суммы. Только благодаря субсидиям поддерживается предприимчивое настроение агрария, ведь закупочные цены на молоко в Литве – самые низкие в Европейском союзе. Поэтому за последнюю пару лет количество буренок Прибалтики сократилось почти вдвое.

Сергей Урсул, фермер:

Все из-за закупочных цен молока. Когда было 40 – 50 центов и потом опустилось до 20 центов. А человек с утра до вечера работает.

Литовским фермерам стало выгоднее продавать молоко на местных базарах, минуя переработчиков. А еще неплохую прибыль приносит экспорт новорожденных телят в Данию или Израиль. Но весь молочный бизнес перечеркивается за раз, когда есть сомнения в здоровье животного. Каждая корова при рождении, будь она хоть одна единственная на хуторе у литовской бабушки, получает своеобразный паспорт, как у человека. Только выглядит документ иначе – желтыми клипсами с номерными знаками на ушах парнокопытных. Все данные о ее самочувствии находятся в единой компьютерной системе. И даже, если кто-то съест говяжью колбасу и почувствует несварение желудка, то в течение часа-полутора можно узнать, кто в этом виноват.

Александра Кулакова, Алексей Юнаш.