В Беларуси планируют изменения концепции энергетической безопасности

В Беларуси получит развитие угольная, гидро- и ветроэнергетика, будут увеличены объемы добычи торфа.

Эти аспекты заложены в обновленную концепцию энергобезопасности, которую уже в следующем месяце рассмотрят в правительстве. В доработанном документе большое внимание уделят проблеме диверсификации поставок энергоресурсов и атомной энергетики.

На Минской ТЭЦ-3 идет реконструкция. Объект, обеспечивающий электроэнергией половину столицы, модернизируют для более эффективной работы. Минская ТЭЦ-3 - не единственная, подобные работы ведутся и на других теплоэлектроцентралях. Это заложено в программу реконструкции и модернизации основных фондов белорусской энергосистемы. Вскоре этот документ вместе с концепцией энергетической безопасности страны доработают - приведут в соответствие с требованиями времени. Так в энергетический баланс Беларуси будет включена угольная, гидро- и ветроэнергетика, будут увеличены объемы добычи торфа.

Обновленная программа предусматривает и диверсификацию поставок энергоресурсов. В частности, будут задействованы линии электропередачи из Украины в Беларусь, внесен вопрос о строительстве линии электропередачи "Ровенская АЭС - Микашевичи". В обновленных документах большое внимание уделят атомной энергетики. Новые документы и совсем новые цифры финансирования. Объем инвестиций будет увеличен с двух с половиной миллиардов долларов до трех. Изменения - требования новых экономических условий, в первую очередь условий поставок в Белоруссию энергоресурсов.

