В Беларуси планируется создать производство жвачки «Dirol»

«Белгоспищепром» планируют провести переговоры с иностранной компанией об организации лицензированного производства её продукции на одном из кондитерских предприятиях Беларуси.

Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции в Минске председатель концерна Иван Данченко, передает корреспондент БЕЛТА.

– Я не знаю наверняка, пойдут ли нам навстречу зарубежные коллеги, но мы запланировали переговоры и будем работать, – сказал специалист. Иван Данченко также отметил, что «Белгоспищепром» ведёт переговоры с другими известными компаниями о возможностях создания их производств в нашей стране.

– Мы приглашаем эти крупные компании и их дилеров к партнерству с белорусскими производителями, которые могут переквалифицировать свои производства под продукцию иностранных брендов, – добавил он. – Надо максимально загружать мощности отечественных предприятий, в том числе за счет партнерства с зарубежными инвесторами.

Председатель концерна сообщил, что некоторые переговоры уже дали положительные результаты. Так, известная шотландская компания поставила виски в Беларусь и передала право на организацию лицензированного производства этой продукции на предприятии «Кристалл».

Ведутся также переговоры с компанией «Немиров» об организации производства их продукции в Беларуси. – Мы имеем все возможности производить водку этой компании у себя, а затем экспортировать в Европу, что будет выгодно как самой компании, так и нам, – добавил Иван Данченко. – В перспективе мы хотим организовать экспорт целой линейки коньяков и виски из-за рубежа, а бутылку делать свою и разливать сырье у себя.