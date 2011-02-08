В Беларуси планируется сократить количество первичных учетных документов

Это не только упростит бухгалтерский учет, но и сделает его максимально прозрачным. Также продолжится работа по совершенствованию налогового законодательства и снижению нагрузки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Сергей Наливайко, первый заместитель Министра по налогам и сборам Республики Беларусь:
С раскрепощением бизнеса и выходом предприятий и организаций из кризиса, постепенно налоговая нагрузка будет сокращаться.
У нас очень высокие социальные обязательства и гарантии перед гражданами. Трудно сейчас оперировать о цифрах, но то, что эта динамика будет нацелена на снижение налоговой нагрузки, это однозначно.