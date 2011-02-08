Прямой эфир

В Беларуси планируется сократить количество первичных учетных документов

08 февраля 2011 14:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Их будет не более 15. Такое решение предусматривает проект указа Президента.

Это не только упростит бухгалтерский учет, но и сделает его максимально прозрачным. Также продолжится работа по совершенствованию налогового законодательства и снижению нагрузки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Наливайко, первый заместитель Министра по налогам и сборам Республики Беларусь:
С раскрепощением бизнеса и выходом предприятий и организаций из кризиса, постепенно налоговая нагрузка будет сокращаться.
У нас очень высокие социальные обязательства и гарантии перед гражданами. Трудно сейчас оперировать о цифрах, но то, что эта динамика будет нацелена на снижение налоговой нагрузки, это однозначно.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
08 февраля 2011 12:07

Беспорядки в Египте: каждый день народных волнений казне Египта обходится в 310 миллионов долларов

Из-за многочисленных замечаний Национальная программа развития экспорта до 2015 года отправлена на доработку
08 февраля 2011 12:00

Из-за многочисленных замечаний Национальная программа развития экспорта до 2015 года отправлена на доработку

08 февраля 2011 11:35

Польские бизнесмены готовы финансировать возведение в Минске второго корпуса гостиницы «Виктория»