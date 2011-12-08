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В Беларуси планируется снизить ставку налога на прибыль до 18%

08 декабря 2011 10:54
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Об этом заявил вице-премьер Сергей Румас на Международной конференции в Минске, где рассматриваются инвестиционные вопросы.

Также будет реформирован госсектор в отношении собственности. Ускорится движения к международным стандартам финансовой отчетности.

По мнению вице-премьера, потенциал Беларуси касательно привлечения зарубежных капиталов еще не реализован. На сегодняшний день на каждого жителя страны приходится около 600 долларов инвестиций. В целом же их объем за последние пять лет вырос более чем в 10 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Румас, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
В 2011 году рост продолжается. По итогам 9 месяцев на валовой основе в Республику Беларусь поступило иностранных инвестиций в сумме 8,9 млрд долларов, и по итогу мы ожидаем 12-13 млрд долларов.

# Экономика # Белоруссия

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